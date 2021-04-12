Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler, Hürriyet Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Batman'ın bir köyünde yaşayan kişiler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı.
Batman'da çıkan kavga sonrası İstanbul'da yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen kişiler sokakta tartışmaya başladı. Saatlerce süren tartışma yerini silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya bıraktı. Yaklaşık 50 kişilik grup bir anda sopalarla birbirine vurmaya başladı.
Kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği bir kişi yaralanarak yere yığıldı. 6 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.