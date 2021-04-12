Kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği bir kişi yaralanarak yere yığıldı. 6 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.