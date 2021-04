Metropolitan Museum of Art bugün Google'da çok araştırılanlar arasında yer aldı. Google 13 Nisan tarihinde Doodle'ına Metropolitan Museum of Art ekledi. Google'ın yeni Doodle'ını görenler Metropolitan Museum of Art nerede, hangi ülkede sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Metropolitan Museum of Art nedir? İşte detaylar...

METROPOLİTAN MUSEUM OF ART NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art, dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur.

İşte hakkında bilgiler;