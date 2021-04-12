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    • 13.04.2021 00:42
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    , hangi ülkede? nedir? İşte bilgiler...

    , dünyanın en büyük arama motorlarından birisi olan Google'da 13 Nisan Salı günü Doodle'a eklendi. Google'ın yeni Doodle'ını gören birçok kişi şimdi büyük bir merakla Metropolitan Museum of Art hakkında bilgileri araştırıyor. Peki, , hangi ülkede? Metropolitan Museum of Art nedir? İşte bilgiler...

    Metropolitan Museum of Art nerede, hangi ülkede?

    Metropolitan Museum of Art bugün Google'da çok araştırılanlar arasında yer aldı. Google 13 Nisan tarihinde Doodle'ına Metropolitan Museum of Art ekledi. Google'ın yeni Doodle'ını görenler Metropolitan Museum of Art nerede, hangi ülkede sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Metropolitan Museum of Art nedir? İşte detaylar...

    METROPOLİTAN MUSEUM OF ART NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

    Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art, dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur.

    İşte hakkında bilgiler;

    Adres: 1000 5th Ave, New York, NY 10028, Amerika Birleşik Devletleri
    Biletler: $12–25

    Kuruluş tarihi: 1870
    Mimarları: Richard Morris Hunt, Kevin Roche, Richard Howland Hunt, Jacob Wrey Mould

        Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunmaktadır. Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binada bulunur.

        Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi bulunur. Müzede batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır.

        New York'un Tüm Vermeerleri filminde ana mekanlardandı.
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        Haberler Yaşam Metropolitan Museum of Art nerede, hangi ülkede? Metropolitan Museum of Art nedir? İşte bilgiler...