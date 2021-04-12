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    • 12.04.2021 09:53
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    • 12.04.2021 09:54
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    Dünyanın en tehlikeli yolu! - sınırındaki 'nda karla mücadele çalışmasında sona gelindi

    Dünyanın en tehlikeli yolu seçilen ve "ölüm yolu" olarak da adlandırılan - sınırındaki 'nda karla mücadele çalışmasında sona gelindi. virajları olarak da bilinen yol arazi koşulları nedenilye yılın 5-6 ayı kar nedeniyle kapalı kalıyor.

    İHA
    Dünyanın en tehlikeli yolu açılıyor

    Bayburt-Trabzon sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'nda karla mücadele çalışmalarında sona gelindi.

    DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLU SEÇİLDİ
    Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, Bayburt-Trabzon sınırında yer alan Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunu, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5-6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.

    Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt- Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında, 4 metreyi bulan karda yol açma çalışmasını sürdürüyor.

        Yoğun mesai harcayan ekipler, bölgede mayıs ayına kadar yolun tamamını ulaşıma açmayı hedefliyor.

        Ekipler insan boyunu aşan dev kar kütlelerini açarken, aynı zamanda etkili olan tipi ile de mücadele ediyor. İş makineleriyle, 4 metreyi bulan karda yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, sarp kayalık ve uçurumların yer aldığı bölgede, mayıs ayına kadar yolun tamamını ulaşıma açmayı hedefliyor.
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