Bu gece milyonlarca vatandaş ilk sahurunu yapacak ve yarın oruç tutacak. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte akıllarda bazı sorular yer ediniyor. Bilindiği üzere oruç Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Adetliyken, emziren ve hamile kadınların oruç tutup tutamayacağı merak ediliyor. Peki, adetliyken (Regl iken) oruç tutulur mu? Hamile ve emziren anneler oruç tutabilir mi? İşte cevaplar...

ADETLİYKEN (REGL İKEN) ORUÇ TUTULUR MU?

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü'l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü'l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San'ânî, Sübülü's-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 118).