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    • Yaşam
    • 12.04.2021 23:18
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    • 12.04.2021 23:21
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    'da vahşet! si, si ve sını la vurdu

    'un ilçesinde bir kişi, tartıştığı si, si ve sını la vurarak . Zanlının dedesi, babaannesi ve amcasıyla aynı evde yaşadığı bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

    AJANSLAR
    Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaraladı

    Akşam saatlerinde ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan S.M., aynı evde ikamet ettikleri öğrenilen si Osman M., si Havva M. ve sı Şükrü M. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.M., belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı.

    Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Dedesi, babaannesi ve amcasını la yaralayan S.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Olay yerine gelen ambulanslarla 'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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