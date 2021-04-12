



YAĞMUR VE SAĞANAK YAĞMUR...

Çarşamba günü Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.





Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat, Sivas ile Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.