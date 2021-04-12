Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Sivas ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI...
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Ramazan ayının ilk haftasında, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede artacak hava sıcaklıklarının, yurdun genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği öngörülüyor.
Ayrıca, yurdun batı kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hafta boyunca kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanakların devam edeceği ve hafta sonunda doğu kesimlerde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.