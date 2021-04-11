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    • Yaşam
    • 11.04.2021 17:44
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    • 11.04.2021 17:57
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    'tan 'a gelen ta kavga!

    'tan 'a gelecek olan ’na ait bir ta kavga çıktı. İlk olarak sadece kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi. Kavgadan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalktı.

    İHA

    Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a giden Tunus Havayolları'na ait bir yolcu uçağında kavga çıktı.

    Tunus Havayolları'na ait yolcu uçağının kalkmasına birkaç saniye kala 3 yolcu arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.

    ÖNCE KADINLAR SONRA ERKEKLER
    İlk olarak sadece kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi.

    Kavga nedeniyle yolcular arasında büyük panik yaşandı.

    Olayın ardından uçaktaki mürettebat, kavga eden yolcuları ayırmaya çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi.

    5 SAAT GECİKMELİ UÇTULAR
    Kavgadan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalktı.

    Kavga, havalimanındaki polis müdahalesi ile durduruldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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