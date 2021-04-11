Metroda fasulye ayıklayan teyze viral olan video hakkında konuştu! Güzel yorum yapanlara enfes vaat!

Bunun üzerine kızının sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hafize Aydağ, "Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim.