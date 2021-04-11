Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 11 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer arıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız;

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Zehra ile Ahmet Berber'in fıstıkları Amine ve Cemre Berber





Cansu Gültekin ile Ahmet Gültekin'in yakışıklıları Mert Eli ve Yigit Hamza





Rukiye ile Yavuz Doğru'nun prensesleri Betül





Esra ile İbrahim Duman'ın yakışıklısı Eymen Duman

