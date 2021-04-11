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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 11 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 11 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer arıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız;
    Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın


    Zehra ile Ahmet Berber'in fıstıkları Amine ve Cemre Berber


    Cansu Gültekin ile Ahmet Gültekin'in yakışıklıları Mert Eli ve Yigit Hamza


    Rukiye ile Yavuz Doğru'nun prensesleri Betül


    Esra ile İbrahim Duman'ın yakışıklısı Eymen Duman

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 11 Nisan 2021