Park halindeki otomobil alev alev yandı!





Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde 2 gündür park halinde bulunan 34 DJ 9763 plakalı otomobilini motor kısmından bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı.