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    • Yaşam
    • 11.04.2021 08:37
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    • 11.04.2021 08:37
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    Park halindeki otomobil alev alev yandı!

    Son dakika haberi... 'nin ilçesinde 2 gündür park halinde olan bir otomobil, alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı. Araç bir anda küle döndü. Polis ekipleri yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

    İHA
    Park halindeki araç küle döndü!

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir sitenin bahçesinde 2 gündür park halinde bulunan otomobil, alev alev yanarak küle döndü.



    Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde 2 gündür park halinde bulunan 34 DJ 9763 plakalı otomobilini motor kısmından bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
    Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı.

    Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
        Haberler Yaşam Park halindeki otomobil alev alev yandı!