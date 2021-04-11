Bu yıl da kapış kapış satılıyor! Ramazanın gözdesi! Kilosu 14 TL...





'EN UCUZU 14 TL'DEN İRAN, EN PAHALISI 80 TL'DEN KUDÜS HURMASI'

Çarşı esnafı Enes Arslaner, "Hurma satışlarımızda genel artış var. Satışlarımız şimdiden başladı. Hurmalar diğer aylara göre çok daha hızlı satılıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla artmasını bekliyoruz. Bizim dükkanımızda Bağdat, İran, Kudüs, Medine ve Tunus olmak üzere 5 çeşit hurma bulunuyor. Genelde İran ve Tunus hurmaları tercih ediliyor.