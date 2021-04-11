Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yoldan çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Ahmet Doğan Sarıkaya (39) idaresindeki 41 NH 802 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Dereköy Mahallesi yakınlarında yoldan çıktı.
Kenardaki menfeze çarpan otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü ile araçtaki Nuri (39) ve Oya Palabıyık'ın (36) hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.
Öte yandan kaza anı çevredeki fabrikaya ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde otomobilin yoldan çıkıp menfeze çarpması yer alıyor.