200 bin lirası bulunan Kuveytli turist mutluluktan havaya uçtu

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELMEDİ"

Yaklaşık iki buçuk yıldan beri İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne bağlı olarak taksicilik yaptığını belirten Levent Toraman ise olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Müşterimi indirdikten sonra havalimanına geldiğimde yaptığım kontrolde bir çanta gördüm. Çantayı görevlilere teslim ettim. Görevliler de içinde para olduğunu söyledi. Telefonla ulaştık. Oteli aradık, onlar da bizi arıyormuş. Onun öncesinde kooperatifimiz aradı ve ulaştı. İki buçuk yıldır burada taksicilik yapıyorum. Daha önce böyle bir şey başıma gelmedi."