Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.04.2021 20:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2021 20:24
    ABONE OL

    Zonguldak'ta heyelan! Karayolu geçici süre ulaşıma kapandı...

    Son dakika haberi... Zonguldak'ta heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası İstanbul Karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, karayolundaki toprak ve kaya parçalarını temizledikten sonra trafik akışı normale döndü.

    DHA
    Heyelan yol kapattı!

    Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

    Heyelan, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi kavşağına yakın bölgede meydana geldi. Kentte etkili olan yağmurun ardından meydana gelen heyelanda, dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

    TRAFİK TÜNELDEN AKTI
    Toprakla birlikte yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik durunca, polis ekipleri sürücüleri yan taraftaki tünele yönlendirdi. Trafik, tünel içinden bir süre çift yönlü verildi.

    NORMALE DÖNDÜ
    Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yoldaki toprak ve kayalar temizlendi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Zonguldak'ta heyelan! Karayolu geçici süre ulaşıma kapandı...