Yayınımı kapattım. Kısa süre sonra evde annem Dilber ile bulunduğum esnada Fatma Alanç'ın gelini Zeynep Alanç annemi aradı. Anneme "Dilan'ın bütün sosyal medya hesaplarını kapattıracağım. Tanıdığım hackerlar var" diye konuştu. 10 dakika sonra Zeynep'in kayınvalidesi Fatma Alanç annemi aradı 'sizin derdiniz ne? Sizin ateşiniz başınıza vurmuş. Sizin ne olduğunuz belli' dedi" şeklinde ifade verdi.
"BÜTÜN ÇOCUKLARIMA SENİ TECAVÜZ ETTİRECEĞİM"
Fenomen Dilan Koç, Zeynep Alanç'ın yakını olan Mehtap Ören' in kendisini telefondan aradım "Zeynep benimle uğraşıyor. Videolarımı şikayet ediyor. Geçimimi buradan sağlıyorum. Ekmeğimle oynamayın" diye konuştum. Kısa süre içerisinde Zeynep Alanç'ın kayınvalidesi Fatma Alanç beni aradı. Bana "Benim 7 tane oğlum var.
Bütün çocuklarıma seni tecavüz ettirip parçalara ayırıp parçalarını ormana atacağım" dedi. Ben de kendisine karakola gideceğimi ifade ettim. Dilekçede Zeynep Alanç'ın eşi Sidar Alanç'ın kendisini arayıp küfür ve tehdit ettiğini belirterek bu konuşmaların bir kısmını kayıt altına aldığına yer verildi. Fenomen Duygu Koç, Zeynep Alanç, Sidar Alanç ve Fatma Alanç isimli kişilerden davacı ve şikayetçi olduğunu ve önleyici tedbir kararı istediğini ifade etti.