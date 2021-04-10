DEVLETE SIĞINDIK

Dehşet dolu anların ardından şoka uğradığını belirten Dilber K., "Ertesi sabah ilk işim adliyeye gidip şikayetçi olmak oldu. Belki kızımın babası yok ama bizim önce Allah'ımız sonra da devletimiz var. Büyükçekmece Adliyesi'ne gelip suç duyurusunda bulunduk, devlete sığındık. Konu bir anda nereden nereye geldik. Ölümle tehdit edilmek, hem de böylesine iğrenç ifadelerle tehdit edilmek inanılmaz bir his" diye konuştu.

Gözyaşlarına boğulan genç kız, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar merhaba şu an Büyükçekmece Adliyesi'nin önündeyim. İki gündür tehdit görüyorum. Bütün Alanç Ailesi beni tehdit ediyor.