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    • 10.04.2021 23:24
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    'de feci !

    'nin ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak na devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin bagajından çıkan bebek arabasıysa görenleri duygulandırdı.

    İHA
    Feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü

    - yolu Pazarören Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik sında (36) yönetimindeki 27 SP 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak na devrildi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede araç içerisinde aynı aileden olan otomobil sürücüsü ile (32), (2) ve (24) hayatını kaybetti.

    Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde ve araçta inceleme yaptı.

    Öte yandan, otomobilin bagajında bulunan bebek arabası da görenlerin yüreğini burktu.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kayseri'de feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü