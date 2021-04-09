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    • Yaşam
    • 09.04.2021 15:08
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    • 09.04.2021 15:24
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    TikTok fenomeni 'un yardım çığlığı! Seni öldürüp tecavüz edeceğiz dediler

    TikTok fenomeni , sosyal medyada yardım çığlığı attı. 20 yaşındaki fenomen, Tiktok ve Instagram hesaplarından paylaştığı videoda lanç ve aile tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Koç, ar Alanç, ç'ın kendisini "Seni öldürüp parçalarına bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diye tehdit ettiklerini de söyledi.

    TikTok fenomenine tehdit

    İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan ve sosyal medya platformu üzerinden içerik üreticiliği yapan 21 yaşındaki Dilan Koç, eski üvey babasının gelini Zeynep Alanç (22) ile ortak bir canlı yayın gerçekleştirdi. İddiaya göre ikili, birçok kişinin izlediği canlı yayında; takipçilerin hediye ve ödül gönderdiği ve daha fazla ödül toplayanın kazandığı "cezalı yarış" isimli bir yarışma düzenledi.

    KORKU DOLU SÜRECİN BAŞLANGICI
    Bu sırada gelini Zeynep Alanç'ın, eski üvey kızı Dilan Koç ile birlikte canlı yayın yaptığını gören Muzaffer Alanç, gelininden yayını kapatmasını ve Dilan Koç'u engellemesini istedi. Bunun üzerine Zeynep canlı yayından çıkarak Dilan Koç'u engelledi. Ancak kısa bir süre sonra farklı bir hesap açarak Dilan Koç'un yayınına bağlanan Zeynep Alanç, Dilan Koç tarafından yayından çıkarıldı. İddiaya göre Dilan kendisini engelleyen Zeynep'e kendisini bir daha takip etmemesini söyleyerek onu yayınından çıkardı. Bu durum Dilan için korku dolu bir sürecin başlangıç noktası oldu.

    "HESABINI HACKER'LARA VERECEĞİZ"
    Dilan'ının annesi Dilber Hanım, kızının yaşadığı dehşet dolu sürece dair Sabah'a açıklamalarda bulundu. Zeynep'in yayından çıkarıldıktan hemen sonra kendisini aradığını belirten Dilber Hanım, "Yayından çıkarılınca beni aradı. Takipçilerinin önünde rencide olduğunu iddia ederek bizi tehdit etmeye başladı. Kızımın hesabını hacker'lara (internet korsanı) vereceğini söyledi. Duyduklarıma inanamadım" diye konuştu.

        "KÜFÜR VE HAKARET DOLU MESAJLAR GÖNDERMEYE BAŞLADI"
        Telefon görüşmesinden sonra sadece bir hafta içerisinde siber saldırılar sebebiyle kızının sosyal medya hesabının üç defa askıya alındığını ifade eden Dilber K. "Kızım ağlayarak beni aradı, hesabının kapandığını söyledi. Ben de eski eşimle konuştum, ilgilenmeyeceğini kendi aramızda halletmemiz gerektiğini söyledi. Bu sırada Zeynep A.'nın kocası Sidar A. (27) beni telefonla aramaya başladı. Cevap vermeyince küfür ve hakaret dolu mesajlar göndermeye başladı." dedi.

        "SENİN BABAN YOK BENİM 6 TANE OĞLUM VARSA HEPSİNİ ÜZERİNE SALARIM"
        Dilber K. "Mesajlara dayanamayınca telefonu açtım. Eşi Zeynep A.'nın numarasını internet üzerinden dağıttığımı iddia ederek, iğrenç hakaretler yağdırdı. Böyle bir şey olmadığını, şikayeti varsa hukuki yollara başvurabileceğini söylemeye kalmadan 'Sizi öldürürüz' dediler, ben de hemen telefonu kapattım. Bu sefer de Sidar A.'nın annesi Fatma A. kızımı aradı. 'Senin baban yok, benim 6 tane oğlum varsa hepsini üzerine salarım. Önce tecavüz eder sonra öldürürler, ormanda parçanı bile bulamazlar' dedi" ifadelerini kullandı.

        DEVLETE SIĞINDIK
        Dehşet dolu anların ardından şoka uğradığını belirten Dilber K., "Ertesi sabah ilk işim adliyeye gidip şikayetçi olmak oldu. Belki kızımın babası yok ama bizim önce Allah'ımız sonra da devletimiz var. Büyükçekmece Adliyesi'ne gelip suç duyurusunda bulunduk, devlete sığındık. Konu bir anda nereden nereye geldik. Ölümle tehdit edilmek, hem de böylesine iğrenç ifadelerle tehdit edilmek inanılmaz bir his" diye konuştu.

            SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
            Dilan K., annesiyle beraber Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunduktan sonra yaşadığı dehşeti kayda alarak sosyal medya üzerinden paylaştı. Genç kızın yardım çığlığı, sosyal medyada gündem oldu. Onbinlerce kullanıcının Dilan K.'nın videosunu paylaşması ile #DilanKocYalnızDeğildir etiketi kısa sürede Twitter'da Türkiye Gündemi'ne yükseldi.

            "SENİ ÖLDÜRÜP PARÇALARINA BÖLÜP TECAVÜZ EDİP ORMANA ATACAĞIZ"
            Gözyaşlarına boğulan genç kız, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar merhaba şu an Büyükçekmece Adliyesi'nin önündeyim. İki gündür tehdit görüyorum. Bütün Alanç Ailesi beni tehdit ediyor.

            Sidar Alanç, Ayşe Alanç, "Seni öldürüp parçalarına bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar. "Senin baban yok" diyorlar.

                Evet benim babam yok öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum.

                Bana şu an yardımcı olun. "Biz Siirtliyiz bize hiçbir şey yapamazsın" diyorlar. Bana yardım edin.

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