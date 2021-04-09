Bursa'da Yiğitler mahallesinde yaşayan babasını ziyarete giderken, Doğa Parkından geçen kadın kuaförü F.D, patika yolda yürürken, Mehmet Ali Ayhan'ın cinsel saldırısına uğradı. Genç kadını zorla çalılık alana sürükleyen saldırgan, tecavüz etmeye kalkıştı. Bu sırada, köpekleri Karlos ile birlikte yakındaki çiftliklerinden parka yürüyüşe gelen Veysi (35) ve Murat Solmaz (30) kardeşler, genç kadının yardım çığlıklarını duydu.
Tehlikeyi sezen Karlos ise çalılığa doğru koşmaya başladı. Panikleyen saldırgan Mehmet Ali Ayhan kaçmaya çalışırken Karlos üzerine atladı ve onu ısırdı. Ardından çevre esnafı saldırgana dayak attı. Veysi Solmaz, "Çığlıkların geldiği yeri Karlos sezdi ve buldu. Biz de onu takip ettik. Bir vatandaş olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık.
Vicdan sahibi her insanın yapacağı bir şey yaptık. Hiç kimsenin böyle kötü bir durumla karşılaşmamasını diliyorum. Başkalarının namusuna göz diken bu gibi insanların cezasının idam olmasına üzülmem" derken, Murat Solmaz ise "Ben o esnada orada tanımadığım bir kadın değil de ailemden birini görür gibi oldum. O tepkiyle hareket ettik. Karlos ve ağabeyim kaçan saldırganı kovalarken ben de kadının yanında kalıp, polisi ve sağlık ekiplerini aradım" dedi.
FOTOĞRAF İÇİN SIRAYA
Toplumda Pitbull cinsi köpeklere karşı haklı bir ön yargı olduğunu da söyleyen Veysi Solmaz, "Bu konuda köpek sahipleri hatalı. Bu köpekleri saldırı amaçlı yetiştiriyor ve yanlış şeyler öğretiyor. Biz Karlos'a koruma amaçlı eğitim veriyoruz. Bu olayda da Karlos farkını gösterdi" dedi.
Talihsiz kadın da Karlos'a teşekkür etti.
Tuna ÇAM
Tehlikeyi sezen Karlos ise çalılığa doğru koşmaya başladı. Panikleyen saldırgan Mehmet Ali Ayhan kaçmaya çalışırken Karlos üzerine atladı ve onu ısırdı. Ardından çevre esnafı saldırgana dayak attı. Veysi Solmaz, "Çığlıkların geldiği yeri Karlos sezdi ve buldu. Biz de onu takip ettik. Bir vatandaş olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık.
Vicdan sahibi her insanın yapacağı bir şey yaptık. Hiç kimsenin böyle kötü bir durumla karşılaşmamasını diliyorum. Başkalarının namusuna göz diken bu gibi insanların cezasının idam olmasına üzülmem" derken, Murat Solmaz ise "Ben o esnada orada tanımadığım bir kadın değil de ailemden birini görür gibi oldum. O tepkiyle hareket ettik. Karlos ve ağabeyim kaçan saldırganı kovalarken ben de kadının yanında kalıp, polisi ve sağlık ekiplerini aradım" dedi.
FOTOĞRAF İÇİN SIRAYA
Toplumda Pitbull cinsi köpeklere karşı haklı bir ön yargı olduğunu da söyleyen Veysi Solmaz, "Bu konuda köpek sahipleri hatalı. Bu köpekleri saldırı amaçlı yetiştiriyor ve yanlış şeyler öğretiyor. Biz Karlos'a koruma amaçlı eğitim veriyoruz. Bu olayda da Karlos farkını gösterdi" dedi.
Talihsiz kadın da Karlos'a teşekkür etti.
Tuna ÇAM