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    Yer: ... Kadına tecavüz girişiminde bulunan adamı ' Köpek' yakaladı

    ’da tecavüze uğramak üzere olan genç bir kadını kurtaran isimli köpek kentte kahraman ilan edildi. Saldırganı kovalayıp yakalayan Karlos, vatandaşların pitbull cinsine karşı olan ön yargısını da kırdı..

    Kahraman Karlos
    Bursa'da Yiğitler mahallesinde yaşayan babasını ziyarete giderken, ndan geçen kadın kuaförü F.D, patika yolda yürürken, 'ın cinsel saldırısına uğradı. Genç kadını zorla çalılık alana sürükleyen saldırgan, tecavüz etmeye kalkıştı. Bu sırada, köpekleri ile birlikte yakındaki çiftliklerinden parka yürüyüşe gelen i (35) ve Murat Solmaz (30) kardeşler, genç kadının yardım çığlıklarını duydu.

    Tehlikeyi sezen Karlos ise çalılığa doğru koşmaya başladı. Panikleyen saldırgan Mehmet Ali Ayhan kaçmaya çalışırken Karlos üzerine atladı ve onu ısırdı. Ardından çevre esnafı saldırgana dayak attı. , "Çığlıkların geldiği yeri Karlos sezdi ve buldu. Biz de onu takip ettik. Bir vatandaş olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık.

    Vicdan sahibi her insanın yapacağı bir şey yaptık. Hiç kimsenin böyle kötü bir durumla karşılaşmamasını diliyorum. Başkalarının namusuna göz diken bu gibi insanların cezasının idam olmasına üzülmem" derken, Murat Solmaz ise "Ben o esnada orada tanımadığım bir kadın değil de ailemden birini görür gibi oldum. O tepkiyle hareket ettik. Karlos ve ağabeyim kaçan saldırganı kovalarken ben de kadının yanında kalıp, polisi ve sağlık ekiplerini aradım" dedi.

    FOTOĞRAF İÇİN SIRAYA
    Toplumda Pitbull cinsi köpeklere karşı haklı bir ön yargı olduğunu da söyleyen Veysi Solmaz, "Bu konuda köpek sahipleri hatalı. Bu köpekleri saldırı amaçlı yetiştiriyor ve yanlış şeyler öğretiyor. Biz Karlos'a koruma amaçlı eğitim veriyoruz. Bu olayda da Karlos farkını gösterdi" dedi.



    Talihsiz kadın da Karlos'a teşekkür etti.


    Tuna ÇAM

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