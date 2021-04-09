Çanakkale’de Yeşilçam filmi gibi olay: Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede görünce şok oldular

YANLIŞ HASTA SEVKİ İDDİASI

Yaşanan süreci anlatan Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik, "Babamın yoğun bakıma yatması gerekiyormuş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yer yok. Müşahede odasına aldılar 2-3 gün oralarda kaldı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde bir yer açılınca bunlar babam Recep Çelik'in adına bir evrak düzenliyorlar, ama araca başka bir Recep'i bindiriyorlar ve Devlet Hastanesine getiriyorlar. Burada yoğun bakıma koyuyorlar, adamcağız da yoğun bakımda ölmüş. Bizi çağırdılar 'Babanız öldü' diye, elimize ölüm raporunu verdiler. Baktık Recep Çelik, T.C kimlik numarasına baktık o da aynı. Yalnız orada Covid-19'lu yazıyordu, biz ona itiraz ettik. Babam çünkü aşılarını olmuştu. Huzurevinde kaldığı için testini de yaptırmıştı. O da negatif çıkmıştı. Bu yüzden itiraz ettik, ama düzelttiremedik" dedi.