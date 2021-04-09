Çanakkale’de Yeşilçam filmi gibi olay: Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede görünce şok oldular
Çanakkale'de filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde isimleri aynı, soyisimleri farklı olan iki hastanın evrakları karıştı. Öldü diye babası zannettikleri kişiyi annesinin mezarının yanına defneden çocukları, hastanede babalarının yaşadığını görünce şok oldu. İşte detaylar...
ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Recep Çelik'in (93) ismi aynı, ama soyismi farklı olan bir hastayla evrakları karıştı. Aynı hastanede korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Recep Yılmaz (69) isimli vatandaş, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Recep Yılmaz hastaneye sevk edilirken, yanlışlıkla kanser hastası Recep Çelik'in dosyası gönderildi.
Sevk edildiği gece burada vefat eden Recep Yılmaz'ın ailesi yerine durum Recep Çelik'in ailesine ölüm haberi bildirildi. Acılı aile, babaları Recep Çelik'i Covid-19 hastası olduğu gerekçesiyle göremeyeceklerini öğrendiklerinde ikinci bir şok daha yaşadı. Daha sonra morga giden aile, tamamlanan işlemlerin ardından cenazeyi resmen teslim almış oldu. Babaları zannettikleri Recep Yılmaz'ın cenazesini filyasyon ekibiyle birlikte Çanakkale Yeni Şehir Mezarlığı'nda annelerinin yanındaki aile mezarlığına defnettiler.
YANLIŞ HASTA SEVKİ İDDİASI
Yaşanan süreci anlatan Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik, "Babamın yoğun bakıma yatması gerekiyormuş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yer yok. Müşahede odasına aldılar 2-3 gün oralarda kaldı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde bir yer açılınca bunlar babam Recep Çelik'in adına bir evrak düzenliyorlar, ama araca başka bir Recep'i bindiriyorlar ve Devlet Hastanesine getiriyorlar. Burada yoğun bakıma koyuyorlar, adamcağız da yoğun bakımda ölmüş. Bizi çağırdılar 'Babanız öldü' diye, elimize ölüm raporunu verdiler. Baktık Recep Çelik, T.C kimlik numarasına baktık o da aynı. Yalnız orada Covid-19'lu yazıyordu, biz ona itiraz ettik. Babam çünkü aşılarını olmuştu. Huzurevinde kaldığı için testini de yaptırmıştı. O da negatif çıkmıştı. Bu yüzden itiraz ettik, ama düzelttiremedik" dedi.
"DİNî VECİBELERİ YERİNE GETİRDİK VE ADAMI GÖMDÜK"
Alınan ölüm raporunun ardından defin işlemini yaptıklarını da söyleyen Çelik, "Elimizde ölüm raporu morga indik. Zaten Covid-19'lu olduğu için çok yaklaştırmadılar. Babam ameliyatlı göğsünden karnına kadar. Ama adam da aynı yerden ameliyatlı. Babamın yan tarafında hacet torbası var, aynısı adam da varmış. Sonra cenazeyi paketlediler, mezarlığa getirdiler. Orada dinî vecibeleri yerine getirdik ve mevtayı gömdük" diye konuştu.