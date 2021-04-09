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    • Yaşam
    • 09.04.2021 16:25
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    • 09.04.2021 16:27
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    Dört gündür haber alınamıyordu! Üzerine havlu örtülü ve bıçaklanmış halde bulundu

    'da yalnız yaşayan ve 4 gündür haber alınamayan Ürün'ün (54), polisin kapıyı çilingire açtırıp, girdiği evin koridorunda cansız bedeni bulundu. Ürün'ün yüzünün havluyla kapatılmış olduğu ve karnında 4 bıçak darbesi tespit edildiği belirtildi.

    DHA
    Haber alınamıyordu! O halde bulundu

    Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan ve 4 gündür haber alınamayan Ertan Ürün'ün kapısını çaldı.

    YÜZÜ HAVLUYLA KAPATILMIŞ HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
    Açan olmayınca komşulardan Mecit Koncuk, durumu Ürün'ün ağabeyi Ata Ürün'e bildirdi. Eve gelen ağabey Ürün de kapıyı çaldı ancak yine açılmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak, içeri giren polis ekipleri, Ertan Ürün'ü koridorda yüzü havluyla kapatılmış olarak hareketsiz yatarken buldu.

    4 BIÇAK YARASI DA TESPİT EDİLDİ
    Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ürün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, Ürün'ün karın bölgesinde 4 bıçak yarası olduğu da saptandı.



        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından Ertan Ürün'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ürün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



        Aileye haber veren komşu Mecit Koncuk, "Ağabeyleri ulaşamıyormuş. Ben de kapısını çaldım, açmadı daha sonra ağabeyi geldi, yine kapıyı açmadı. Polise haber verdik" diye konuştu.
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