Dört gündür haber alınamıyordu! Üzerine havlu örtülü ve bıçaklanmış halde bulundu

YÜZÜ HAVLUYLA KAPATILMIŞ HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Açan olmayınca komşulardan Mecit Koncuk, durumu Ürün'ün ağabeyi Ata Ürün'e bildirdi. Eve gelen ağabey Ürün de kapıyı çaldı ancak yine açılmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak, içeri giren polis ekipleri, Ertan Ürün'ü koridorda yüzü havluyla kapatılmış olarak hareketsiz yatarken buldu.