Dört gündür haber alınamıyordu! Üzerine havlu örtülü ve bıçaklanmış halde bulundu

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan ve 4 gündür haber alınamayan Ertan Ürün'ün kapısını çaldı.
YÜZÜ HAVLUYLA KAPATILMIŞ HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Açan olmayınca komşulardan Mecit Koncuk, durumu Ürün'ün ağabeyi Ata Ürün'e bildirdi. Eve gelen ağabey Ürün de kapıyı çaldı ancak yine açılmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak, içeri giren polis ekipleri, Ertan Ürün'ü koridorda yüzü havluyla kapatılmış olarak hareketsiz yatarken buldu.
4 BIÇAK YARASI DA TESPİT EDİLDİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ürün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, Ürün'ün karın bölgesinde 4 bıçak yarası olduğu da saptandı.