Su diyeti nedir? Su diyeti nasıl yapılır? Zararı var mı, kaç gün sürer? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bu diyeti uzman eşliğinde yapmak gerekir, vücut tahlillerinin yapılması ve buna göre bir süre belirlenmesi olası zararların önüne geçmeyi sağlar. Yararları da çok olan su diyetini uygulamak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik.
SU DİYETİ NEDİR?
Su diyeti içerisinde kişiler herhangi bir şekilde gıda alamaz. Bu bazen kişiler için zor olabilmektedir. Ancak sürekli su tüketimi kişilerin vücudunda bulunan kötü toksinlerin ve ödemlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca su diyeti içerisinde kişilerin, ılık su tüketmesi gerekmektedir. Su diyeti ayrıca kişilerin vücut ağrılarını gidermektedir, eklem yerlerini yenilemektedir ve vücut ısısını dengelemektedir. Su diyeti sayesinde kişiler, rahatlıkla böbreklerini temizleyebilirler.
SU DİYETİ NASIL YAPILIR?
Su diyeti vücut içerisinde detoks etkisi yaratmaktadır. Ayrıca su diyeti içerisinde kişiler hızlı bir şekilde kalori yakabilirler. Su diyeti sırasında kişiler günde en az iki litre su içmeleri gerekmektedir. Su diyeti sırasında kişiler büyük bir tokluk hissi hissetmektedir. Su diyeti kişilerin vücudunda ki kan basıncını dengelemektedir.
Kişilerin bu diyet sırasında limonlu su tüketmeleri gerekmektedir. Ayrıca kişiler güne enerjik başlamak adına da günde bir bardak oda sıcaklığında bırakılmış limon suyu tüketilebilir. Limon içerisinde C vitamini barındırmaktadır. Bu sayede kişiler vücutlarına bolca vitamin almaktadır. Ayrıca limon suyu kalp, damar ve benzeri hastalıkları yok etmektedir. Su diyeti içerisinde kişiler, hızlı bir şekilde kilo vermektedir.