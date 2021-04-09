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    • Yaşam
    • 09.04.2021 13:31
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    • 09.04.2021 13:33
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    ? ? Zararı var mı, ?

    Gündemde özellikle gündüz kuşağı programlarını yakından takip edenler ? ? Sorularının yanıtlarını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan bir uzman bu diyetin anlatınca izleyiciler merak ederek detaylarını araştırmaya başladı. Kilo vermek isteyenler , ? Sorularına cevap arıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Su diyeti nedir?

    Su diyeti nedir? Su diyeti nasıl yapılır? Zararı var mı, kaç gün sürer? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bu diyeti uzman eşliğinde yapmak gerekir, vücut tahlillerinin yapılması ve buna göre bir süre belirlenmesi olası zararların önüne geçmeyi sağlar. Yararları da çok olan su diyetini uygulamak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik.

    SU DİYETİ NEDİR?

    Su diyeti içerisinde kişiler herhangi bir şekilde gıda alamaz. Bu bazen kişiler için zor olabilmektedir. Ancak sürekli su tüketimi kişilerin vücudunda bulunan kötü toksinlerin ve ödemlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca su diyeti içerisinde kişilerin, ılık su tüketmesi gerekmektedir. Su diyeti ayrıca kişilerin vücut ağrılarını gidermektedir, eklem yerlerini yenilemektedir ve vücut ısısını dengelemektedir. Su diyeti sayesinde kişiler, rahatlıkla böbreklerini temizleyebilirler.

    SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

    Su diyeti vücut içerisinde detoks etkisi yaratmaktadır. Ayrıca su diyeti içerisinde kişiler hızlı bir şekilde kalori yakabilirler. Su diyeti sırasında kişiler günde en az iki litre su içmeleri gerekmektedir. Su diyeti sırasında kişiler büyük bir tokluk hissi hissetmektedir. Su diyeti kişilerin vücudunda ki kan basıncını dengelemektedir.

    Kişilerin bu diyet sırasında limonlu su tüketmeleri gerekmektedir. Ayrıca kişiler güne enerjik başlamak adına da günde bir bardak oda sıcaklığında bırakılmış limon suyu tüketilebilir. Limon içerisinde C vitamini barındırmaktadır. Bu sayede kişiler vücutlarına bolca vitamin almaktadır. Ayrıca limon suyu kalp, damar ve benzeri hastalıkları yok etmektedir. Su diyeti içerisinde kişiler, hızlı bir şekilde kilo vermektedir.

        SU DİYETİ ZAYIFLATIR MI?

        Su diyeti ile kişiler rahatlıkla kilo verebilirler. Bu diyet ayrıca vücutta bulunan fazla kalorileri yok etmektedir. Vücut içerisinde bulunan toksinleri atabilirler. Su diyeti içerisinde uygulamanız gereken liste ise şu şekildedir;

        Kahvaltı sırasında kişilerin bir bardak portakal suyu içmesi gerekmektedir ayrıca kişiler çilekli yulaf ezmesi tüketebilirler.

        Ara öğünde ise kişiler taze zencefil, kurutulmuş papatya çayı ve bol su içmeleri gerekmektedir.

        Öğle yemeğinde ise kişilerin iki bardak su, iki kase sebze çorbası ve salata tüketmeleri gerekmektedir.

        Ara öğünde ise kişiler üç adet ceviz ve yeşil çay tüketmeleri gerekmektedir.

        İkinci ara öğünde ise kişilerin iki dilim ananas veya portakal yemeleri gerekmektedir ve bir adet elma tüketebilirler.

        Üçüncü ara öğünde ise kişiler biraz peynir ve bol salata tüketebilirler ayrıca bir bardak su içmeleri gerekmektedir.

        Akşam yemeğinde ise kişiler iki bardak su, iki kase sebze çorbası, bir porsiyon sebze ve ev yapımı yoğurt tüketmeleri gerekmektedir.

        Son ara öğünde ise kişiler on beş adet kadar üzüm, şeftali veya kayısı ve bir bardak su tüketmeleri gerekmektedir.
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        Haberler Yaşam Su diyeti nedir? Su diyeti nasıl yapılır? Zararı var mı, kaç gün sürer?