SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Su diyeti vücut içerisinde detoks etkisi yaratmaktadır. Ayrıca su diyeti içerisinde kişiler hızlı bir şekilde kalori yakabilirler. Su diyeti sırasında kişiler günde en az iki litre su içmeleri gerekmektedir. Su diyeti sırasında kişiler büyük bir tokluk hissi hissetmektedir. Su diyeti kişilerin vücudunda ki kan basıncını dengelemektedir.

Kişilerin bu diyet sırasında limonlu su tüketmeleri gerekmektedir. Ayrıca kişiler güne enerjik başlamak adına da günde bir bardak oda sıcaklığında bırakılmış limon suyu tüketilebilir. Limon içerisinde C vitamini barındırmaktadır. Bu sayede kişiler vücutlarına bolca vitamin almaktadır. Ayrıca limon suyu kalp, damar ve benzeri hastalıkları yok etmektedir. Su diyeti içerisinde kişiler, hızlı bir şekilde kilo vermektedir.