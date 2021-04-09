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    • 09.04.2021 09:02
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    'nda operasyon! Bomba sandılar çekme cihazı çıktı

    polisi 'nda bir kişinin çantasından sarkan kablolar nedeniyle çantanın içinde bomba olabileceği ihtimaline karşı yakaladı. Ancak çantadan ehliyet sınavı için hazırlanan çekme cihazı çıktı.

    Bomba sandılar kopya cihazı çıktı
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    İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü polisleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi gizlice fiziki takibe aldı.

    BOMBA KOPYA ÇEKME CİHAZI ÇIKTI
    Şüphelinin çantasında bir kablo çıkıntısı fark eden ve söz konusu kablonun patlayıcı madde olabileceğini değerlendiren polisler hemen harekete geçerek çantayı aldı. Çantada patlayıcı maddeyi andıran cisimin "Kopya Çekme Cihazı" olarak hazırlandığı belirlendi.

    500 LİRAYA KİRALIYOR
    Gözaltına alınan şüphelinin, düzeneği ehliyet sınavlarına girecek olan kişilere kiraladığı tespit edildi. Sınava girecek kişilere kiralanan düzeneğin üzerinde küçük bir kamera, kulaklık ve Wi-Fi cihazının bulunduğu belirtildi. Nijat S. isimli şüphelinin kopya çekme düzeneğini 500 liraya kiraladığı iddia edildi.
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    Haberler Yaşam İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda operasyon! Bomba sandılar kopya çekme cihazı çıktı