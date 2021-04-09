BOMBA KOPYA ÇEKME CİHAZI ÇIKTI

Şüphelinin çantasında bir kablo çıkıntısı fark eden ve söz konusu kablonun patlayıcı madde olabileceğini değerlendiren polisler hemen harekete geçerek çantayı aldı. Çantada patlayıcı maddeyi andıran cisimin "Kopya Çekme Cihazı" olarak hazırlandığı belirlendi.