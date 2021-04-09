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    • 09.04.2021 07:56
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı! 9 Nisan İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bazı illerde karla karışık ve kar olması beklenirken Meteoroloji üreticileri zirai don riskine karşı uyardı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 9 Nisan hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak ile birlikte yerel dolu yağışı, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Samsun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Rakımı 400 m ve üzeri) ile Amasya ve Çorum çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgar genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
    Öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz kıyı kesimleri ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve iç kesimlerinde (400 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!
    13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Trakya Kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Uşak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Güney Ege'de yer yer kısa süreli fırtına (80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 6°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    İZMİR °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak, Isparta çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

    ADANA °C, 21°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin sağanak yağışlı

    HATAY °C, 19°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 5°C
        Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 4°C
        Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KONYA °C, 5°C
        Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

        SİVAS °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, öğle saatlerine kadar kıyılarında kuvvetli karla karışık yağmur ve iç kesimlerinde (400 m üzeri) yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 4°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE °C, 8°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        KASTAMONU °C, 3°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli karla karışık yağmur ve iç kesimlerinde (400 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 8°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Samsun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer (400 m üzeri) yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 6°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        ARTVİN °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 7°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        TRABZON °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun gök gürültülü sağanak ile birlikte yerel dolu yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Muş, Ağrı, Bitlis, Erzincan'ın doğusu, Bingöl'ün kuzeyinde güneyli yönlerden fırtına (30-70 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HAKKARİ °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 24°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 18°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT °C, 26°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 22°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı! 9 Nisan İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?