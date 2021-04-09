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    • 09.04.2021 09:35
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    İş dünyası 2 milyonluk operasyonu konuşuyor: Ahmet Uras telefon dolandırıcılarını yakalattı

    ve ’de hizmet veren The Galliard restoranın sahibi iş insanı Ahmet Uras’ı, emniyet mensubu gibi arayan dolandırıcılar, “FETÖ adınıza telefon hattı çıkarıp banka hesabı açmış” diyerek 2 milyon lira istedi. Uras, polise haber verdi. Dolandırıcılardan biri ’da yakalandı.

    İş dünyası 2 milyonluk operasyonu konuşuyor

    Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu, iş insanı Ahmet Uras'a, dolandırıcılar tezgah kurdu.
    Uras'ı emniyet mensubu gibi arayan dolandırıcılar, "FETÖ ile alakalı operasyon yürütüyoruz. Sizin adınıza telefon hattı, banka hesabı açıp işlem yapıyorlar, işbirliği yapın yakalayalım" dedi.


    2 MİLYON İSTENİNCE ŞÜPHELENDİ
    Uras, kendisinden 2 milyon lira istenince durumdan şüphelendi. Ancak kendini terörle mücadele operasyon amiri olarak tanıtan kişi "Bizimle oyun mu oynuyorsun, olayın ciddiyetinin farkında değil misin?" diyerek sahte bilgisayar programları aracılığıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden arıyormuş gibi telefon çağrısı bıraktı.

    YAKALANIP TUTUKLANDI
    Sabah'ın haberine göre, Uras, yaklaşık 2 milyon lirayı dolandırıcılara teslim ederken, polisle işbirliği yaptı... Uras'tan parayı alan İsa Çiftçi adlı kişi, 'da 185 bin dolarla yakalanıp tutuklandı. Uras'ın olayla ilgili dava açtığı öğrenildi.

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