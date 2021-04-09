İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş arazide bulunan barakada Emine Fulya Akçelebi'yi (18) bıçakladıktan sonra kaçtığı iddia edilen Salih Yılmaz Coşkun'un yerini belirledi.
Ekipler, Salih C'yi dedesinin Hicret Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş arazide bulunan barakada Akçelebi bıçaklanmış, Salih Yılmaz Coşkun'un yardım istemesi üzerine olay yerine gelen arkadaşları, genç kızı yerde hareketsiz bulmuştu. 112 Acil Servis ekibince yaşamını yitirdiği belirlenen Emine Fulya Akçelebi'nin cenazesi bugün toprağa verilmişti.