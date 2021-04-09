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    • 09.04.2021 20:17
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    • 09.04.2021 20:17
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    'da kız arkadaşını bıçaklayan zanlı tutuklandı: Sevgilimi öldürdüm

    'da kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. , cinayet sonrası arkadaşlarını arayıp “Sevgilimi öldürdüm” demişti.

    AA
    Kız arkadaşını bıçaklayan zanlı: Sevgilimi öldürdüm

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kuleli Sokak'taki boş arazide bulunan barakada 'yi (18) bıçakladıktan sonra kaçtığı iddia edilen 'un yerini belirledi.

    Ekipler, Salih C'yi dedesinin 'ndeki evinde gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Dün, Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş arazide bulunan barakada Akçelebi bıçaklanmış, Salih Yılmaz Coşkun'un yardım istemesi üzerine olay yerine gelen arkadaşları, genç kızı yerde hareketsiz bulmuştu. ekibince yaşamını yitirdiği belirlenen Emine Fulya Akçelebi'nin cenazesi bugün toprağa verilmişti.

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