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    • 09.04.2021 18:16
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    • 09.04.2021 18:26
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    'da trafik durma noktasına geldi! | YOL DURUMU TAFİK YOĞUNLUĞU

    Son dakika haberi... 'da uygulanacak olan na az bir süre kala trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 70'in üzerine çıktı. İşte İstanbul'da son yol durumu...

    AJANSLAR
    İstanbul'da trafik kilitlendi!

    İstanbul'da hafta sonu uygulanacak olan sokak kısıtlamasına az bir süre kala trafik durma noktasına geldi.

    Saat 18.00 sırlarında yüzde 70'lere çıkan trafik yoğunluğu kameralara yansıdı.

    ANA HALTERLER TIKANDI
    Korona virüs vakalarının artmasıyla Cumartesi günleri de uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul'da saat 16.00 itibariyle ana halterlerde trafik durma noktasına geldi.

    Aynı zamanda toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir(İBB) Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
        Haberler Yaşam İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! | YOL DURUMU TAFİK YOĞUNLUĞU