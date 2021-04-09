Kırıkkale'de kapalı kasa bir kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sularında Kaman- Ankara yolu Karakeçili Hastane Kavşağı'nda meydana geldi.

Gaziantep'ten Ankara'ya giden Vergi Kuru yönetimindeki 27 TF 583 plakalı kapalı kasa kamyonet, Karakeçili Hastanesi kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Vergi Kuru ile araçta bulunan yolculardan Bedihanur Özçalar (1), Dursun Kuru (55), İlknur Özçalar (9), Cahit Özçalar (5), Aysel Özçalar (33), Seher Kuru (23) ve Serdar Kuru (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Vergi Kuru hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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