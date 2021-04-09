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    • 09.04.2021 22:06
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    'de kamyonet devrildi! 1 ölü 7 yaralı

    Son dakika haberi... 'nin ilçesinde, kontrolden çıkan kapalı kasa kamyonet devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

    DHA
    Kırıkkale'de feci kaza

    'de kapalı kasa bir kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

    Kaza, saat 18.30 sularında Kaman- Ankara yolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi.

    Gaziantep'ten Ankara'ya giden Vergi Kuru yönetimindeki 27 TF 583 plakalı kapalı kasa kamyonet, Karakeçili Hastanesi kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

    1 KİŞİ ÖLDÜ 7 KİŞİ YARALANDI
    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Vergi Kuru ile araçta bulunan yolculardan Bedihanur Özçalar (1), (55), (9), (5), (33), (23) ve (26) yaralandı.

    Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Vergi Kuru hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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