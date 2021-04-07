Türkiye'de koroanvirüs vaka sayıları 55 bine dayandı. Koronavirüsü hiçe sayan bir grup Aydın Kuşadası'ndan otel lobisine parti düzenledi
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Nisan'da ilçe merkezinde bulunan bir otelin lobisinde yasak olmasına rağmen loş ışık ve müzik eşliğinde alkol tüketildiğini, içeridekilerin sosyal mesafe kurallarına uymadan oturdukları ihbarını aldı.
POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ
İhbarı değerlendiren ekipler, otele operasyon düzenledi.
Polis, işletme ve içeridekiler hakkında sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket etmekten idari işlem başlatılıp, para cezası uyguladı.