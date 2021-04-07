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    • 07.04.2021 23:19
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    'nda yasağa rağmen otel lobisinde eğlence partisi!

    Son dakika haberleri... 'de koroanvirüs vaka sayıları 55 bine dayandı. Koronavirüsü hiçe sayan bir grup 'ndan otel lobisine parti düzenledi. Loş ışık ve müzik eşliğinde alkol alıp, koronavirüs kurallarını hiçe sayan kalabalık grubun eğlencesi polis baskınıyla sona erdi.

    Yasağa rağmen eğlence partisi!

    Türkiye'de koroanvirüs vaka sayıları 55 bine dayandı. Koronavirüsü hiçe sayan bir grup Aydın Kuşadası'ndan otel lobisine parti düzenledi

    Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Nisan'da ilçe merkezinde bulunan bir otelin lobisinde yasak olmasına rağmen loş ışık ve müzik eşliğinde alkol tüketildiğini, içeridekilerin sosyal mesafe kurallarına uymadan oturdukları ihbarını aldı.

    POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ
    İhbarı değerlendiren ekipler, otele operasyon düzenledi.

    Polis, işletme ve içeridekiler hakkında sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket etmekten idari işlem başlatılıp, para cezası uyguladı.

        O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

        POLİSİ GÖRÜNCE MASKE TAKTILAR
        Görüntülerde, polis ekiplerini karşılarında görenlerin maskelerini takmaya çalışmaları yer aldı.

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