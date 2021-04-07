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    • 08.04.2021 01:48
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    ’da kaybolan 8 yaşındaki 'ten acı haber!

    'da kaybolan 8 yaşındaki 'ten acı haber geldi. Çelik'in cansız bedeni 'nde bulundu. Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılması için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    8 yaşındaki Zeynel'den acı haber

    Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'ten acı haber geldi.

    Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Cumali ve Hatice Çelik çiftinin çocukları Zeynel Abidin, akşam saatlerinde evinin önünde oyun oynarken kayboldu.

    Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile ve vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

    AFAD, polis, itfaiye, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

        MURAT NEHRİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
        Çelik'in kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Küpkıran Köprüsü'ne yakın noktada ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırıldı.

        Ekiplerle birlikte yeğeninin aranmasına katılan ve itfaiye personeli olan amca Resul Çelik, Zeynel'in cansız bedenini Murat Nehrin'de buldu.

        Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılması için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Haberler Yaşam Ağrı’da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'ten acı haber!