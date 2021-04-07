Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'ten acı haber geldi.
Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Cumali ve Hatice Çelik çiftinin çocukları Zeynel Abidin, akşam saatlerinde evinin önünde oyun oynarken kayboldu.
Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile ve vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
AFAD, polis, itfaiye, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlattı.