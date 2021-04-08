Sivas'ta yaşayan İrem Çevik, 4 yıl önce Maltese Terrier cinsi bir köpek sahiplendi. Genç kız 'Hera' ismini verdiği köpeğine gözü gibi baktı. Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele eden Çevik'in en büyük destekçisi ise Hera oldu. İrem Çevik, eğitimi için İstanbul'a gitti. Köpeği Hera'yı ise komşusuna bıraktı. Ancak Hera, bahçede bulunan çitlerin üzerinden atlayarak kaçtı. 2 vatandaş Hera'yı 4 Eylül Sanayi sitesinde buldu ve dükkanlarına götürerek sahiplerine haber verdi. İrem Çevik'in komşusu Özge Nihan Çubukçu, hemen harekete geçti. Sanayi sitesine giden Çubukçu, Hera'nın havalandırma boşluğundan kaçtığını gördü. Hera'yı getirene 2 bin lira ödül verileceği açıklandı.