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    'ta yaşayan İrem Çevik kaybolan köpeği Hera'yı getirene ödül verecek (Yaşam haberleri)

    'ta yaşayan İrem Çevik, 4 yıl önce Maltese Terrier cinsi bir köpek sahiplendi. Genç kız 'Hera' ismini verdiği köpeğine gözü gibi baktı. (MS) hastalığı ile mücadele eden Çevik'in en büyük destekçisi ise Hera oldu. İrem Çevik, eğitimi için 'a gitti. Köpeği Hera'yı ise komşusuna bıraktı. Ancak Hera, bahçede bulunan çitlerin üzerinden atlayarak kaçtı. Kaybolan Hera için ödül verilecek.

    Hera'yı getirene ödül var

    Sivas'ta yaşayan İrem Çevik, 4 yıl önce Maltese Terrier cinsi bir köpek sahiplendi. Genç kız 'Hera' ismini verdiği köpeğine gözü gibi baktı. Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele eden Çevik'in en büyük destekçisi ise Hera oldu. İrem Çevik, eğitimi için İstanbul'a gitti. Köpeği Hera'yı ise komşusuna bıraktı. Ancak Hera, bahçede bulunan çitlerin üzerinden atlayarak kaçtı. 2 vatandaş Hera'yı 4 Eylül Sanayi sitesinde buldu ve dükkanlarına götürerek sahiplerine haber verdi. İrem Çevik'in komşusu Özge Nihan Çubukçu, hemen harekete geçti. Sanayi sitesine giden Çubukçu, Hera'nın havalandırma boşluğundan kaçtığını gördü. Hera'yı getirene 2 bin lira ödül verileceği açıklandı.

    TACO YERKEN HAYATINI KAYBETTİ
    ABD'nin California eyaletinde düzenlenen yemek yeme yarışmasında hayatını kaybeden Dana Hutchings'in ailesi, organizatörlere ihmal gerekçesiyle dava açtı. Organizatörler ise suçsuz olduklarını iddia etti.

    EŞİMİN KATİL OLDUĞUNA İNANMIYORUM
    Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2008'de cesedi bulunan oğlu Bülent Erdem'i öldürdüğü gerekçesiyle 11 yıl sonra tutuklanan Necmi Erdem'e eşinden destek. Hayriye Erdem, "Kocam asla katil olamaz. İnanmıyonum" dedi.

        ŞEMPANZE İLE AYININ DOSTLUĞU
        Türkiye'nin         en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yeni sakini yavru ayı "Boncuk", görevliler tarafından özenle büyütülüyor. Yavru ayı, hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen 5 yaşındaki şempanze "Can" ile günün 3-4 saatini birlikte geçiriyor.


        BUKET'İME TUZAK KURULDU
        Konya'da Buket İlhan (20), yol kenarındaki boş arazide başından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Erkek arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Talihsiz kızın annesi Sema İlhan, "Kızımın sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin bir hafta öncesinde kızımla tanıştırılmış bir kişi olduğunu ve amaçlarının kızıma tuzak kurmak olduğunu belirtmek isterim" dedi.

        137.5 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 137 milyon 594 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 231 bin 495'er lira, 4 bilenler bin 851'er lira, 3 bilenler 118'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira ikramiye alacak.

            3 TALİHLİYE 200'ER BİN
            5+1             bilen 3 kişi 200 bin 688'er lira kazandı. 5 bilenler 2 bin 448'er, 4+1 bilenler 266'şar, 4 bilenler 34'er, 3+1 bilen 17'şer, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 bilenler 4'er, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.
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            Haberler Yaşam Sivas'ta yaşayan İrem Çevik kaybolan köpeği Hera'yı getirene ödül verecek (Yaşam haberleri)