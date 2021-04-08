Sivas'ta yaşayan İrem Çevik, 4 yıl önce Maltese Terrier cinsi bir köpek sahiplendi. Genç kız 'Hera' ismini verdiği köpeğine gözü gibi baktı. Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele eden Çevik'in en büyük destekçisi ise Hera oldu. İrem Çevik, eğitimi için İstanbul'a gitti. Köpeği Hera'yı ise komşusuna bıraktı. Ancak Hera, bahçede bulunan çitlerin üzerinden atlayarak kaçtı. 2 vatandaş Hera'yı 4 Eylül Sanayi sitesinde buldu ve dükkanlarına götürerek sahiplerine haber verdi. İrem Çevik'in komşusu Özge Nihan Çubukçu, hemen harekete geçti. Sanayi sitesine giden Çubukçu, Hera'nın havalandırma boşluğundan kaçtığını gördü. Hera'yı getirene 2 bin lira ödül verileceği açıklandı.
TACO YERKEN HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen yemek yeme yarışmasında hayatını kaybeden Dana Hutchings'in ailesi, organizatörlere ihmal gerekçesiyle dava açtı. Organizatörler ise suçsuz olduklarını iddia etti.
EŞİMİN KATİL OLDUĞUNA İNANMIYORUM
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2008'de cesedi bulunan oğlu Bülent Erdem'i öldürdüğü gerekçesiyle 11 yıl sonra tutuklanan Necmi Erdem'e eşinden destek. Hayriye Erdem, "Kocam asla katil olamaz. İnanmıyonum" dedi.