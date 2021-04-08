İstanbul Eyüpsultan'da iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.
Göktürk Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA ÇATIŞMAYA DÖNDÜ
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki grup birbirine ateş açtı. İki grubun birbirine ateş açması sonucu yaşanan çatışmada 1 kişi yaralandı. Bu sırada yoldan geçen bir araca da kurşun isabet etti.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Vücuduna mermi isabet eden kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yaşanan olay hakkında soruşturma başlattı.