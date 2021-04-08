TARTIŞMA ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki grup birbirine ateş açtı. İki grubun birbirine ateş açması sonucu yaşanan çatışmada 1 kişi yaralandı. Bu sırada yoldan geçen bir araca da kurşun isabet etti.