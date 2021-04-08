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    • 08.04.2021 21:14
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    'da sokak ortasında silahlı !

    Son dakika haberi... 'da sokak ortasında çıktı. 'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir kişi yaralandı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    DHA
    Sokak ortasında çatışma!

    İstanbul Eyüpsultan'da iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

    Göktürk Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı.

    TARTIŞMA ÇATIŞMAYA DÖNDÜ
    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki grup birbirine ateş açtı. İki grubun birbirine ateş açması sonucu yaşanan çatışmada 1 kişi yaralandı. Bu sırada yoldan geçen bir araca da kurşun isabet etti.

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Vücuduna mermi isabet eden kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yaşanan olay hakkında soruşturma başlattı.

        YAŞANAN ÇATIŞMA KAMERADA
        Cadde ortasında yaşanan kavganın cep telefon görüntüleri ortaya çıktı.

        Vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kavga eden kişilerin koştuğu ardından da ateş açıldığı görülüyor.

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