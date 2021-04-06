Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.04.2021 19:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2021 19:55
    ABONE OL

    Sokakta kendisine saldıranların fırlattığı bıçak başına

    ’da korkunç bir olay yaşandı. Sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin sına uğrayan A.’nın (17) başına, fırlatılan bıçak . ye kaldırılan ve ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

    DHA
    Saldırıya uğrayan gencin başına bıçak saplandı

    Olay, saat 16.00 sıralarında, ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin sına uğradı.

    Bu sırada fırlatılan , Ersin A.'nın başına . Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin A.'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma si'ne götürdü.

    Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Sokakta kendisine saldıranların fırlattığı bıçak başına saplandı