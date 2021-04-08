Yıldırım ilçesindeki Doğa Parkı'nda önceki gün sonu çok üzücü bitebilecek bir olay yaşandı.

Kadın kuaförü F.D., babasını ziyaret etmek için evine doğru yürümeye başladı.

Bu sırada patika yolda karşısına çıkan M.A.A., kadını zorla tutarak ormanlık alana götürdü.

Burada F.D.'yi darp eden şüpheli, daha sonra tecavüz girişiminde bulundu. O sırada Veysi Solmaz ile kardeşi Murat Solmaz, köpeği Carlos'u gezdiriyordu. Kadın çığlıkları duyan Solmaz kardeşler, sese doğru gittiklerinde, bir şüphelinin F.D.'ye tecavüz girişiminde bulunduğunu görüp müdahale etti.

Şüpheli kaçmaya başlarken, Carlos şüpheliyi yakaladı. Olayı duyan çevredeki esnaf ise şüpheliyi sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanda baygınlık geçiren F.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, esnafın elinden kurtarılan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.