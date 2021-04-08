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    'da bir kadına tecavüz etmek isteyen sapığı Carlos yakaladı esnaayak attı

    'da ormanlık alanda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan canavar, "Carlos "adlı köpek tarafından yakalandı... Daha sonra kaçmaya çalışan sapık, çevre esnafı tarafından hastanelik edildi.

    Carlos yakaladı esnaf dayak attı

    Yıldırım ilçesindeki Doğa Parkı'nda önceki gün sonu çok üzücü bitebilecek bir olay yaşandı.

    Kadın kuaförü F.D., babasını ziyaret etmek için evine doğru yürümeye başladı.

    Bu sırada patika yolda karşısına çıkan M.A.A., kadını zorla tutarak ormanlık alana götürdü.

    Burada F.D.'yi darp eden şüpheli, daha sonra tecavüz girişiminde bulundu. O sırada ile kardeşi , köpeği Carlos'u gezdiriyordu. Kadın çığlıkları duyan Solmaz kardeşler, sese doğru gittiklerinde, bir şüphelinin F.D.'ye tecavüz girişiminde bulunduğunu görüp müdahale etti.

    Şüpheli kaçmaya başlarken, Carlos şüpheliyi yakaladı. Olayı duyan çevredeki esnaf ise şüpheliyi sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ormanlık alanda baygınlık geçiren F.D., 'ne kaldırılırken, esnafın elinden kurtarılan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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