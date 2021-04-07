İlçede süt ve süt ürünleri satışı yapan Hüseyin Güzel, kasadaki paraları düzenlerken 200 TL'lik banknotun, diğer paralardan farklı olduğunu gördü.
ÖNCE SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ
Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '200' yazması gereken yerde iki sıfırın eksik olduğunu gören Güzel, önce paranın sahte olduğunu düşündü.
55 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARDI
Ardından bankaya giden ve banknotun gerçek olduğunu teyit ettiren Güzel, paranın hatalı basıldığı öğrenince 200 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 55 bin liradan satışa çıkardı.