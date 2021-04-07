Tarafların arkadaşlarının araya girmesiyle ikili bir süreliğine uzaklaştırılıyor. Kavganın devam etmesi üzerine tabancasını çeken Adil T., bıçaklı şahsı tekme ve yumruklarla darp ediyor. Ardından da tabancayla şahsa ateş açıyor. Karnından isabet alan şahıs saldırgana tekme atıyor. Kavganın ardından taraflar arkadaşları tarafından uzaklaştırılıyor.