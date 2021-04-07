Son dakika: Kartal'da avukatlık bürosuna kurşun yağdırıp 4 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kartal'da dün avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren şüpheli Ahmet Salih Bilginer Yalova'da yakalanmıştı. Şüpheli Ahmet Salih Bilginer, İstanbul'a getirildi. Bilginer, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındı. Sorgu işlemleri tamamlanan Bilginer, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda bir araya gelen Ahmet Selim B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Selim B, yanında taşıdığı silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) ateş etti.