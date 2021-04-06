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    • 06.04.2021 13:35
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    • 06.04.2021 13:35
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    SON DAKİKA: 'da feci kaza! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

    Son dakika haberi! 'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa Önder yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza yerine gelen Önder'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

    DHA
    Bolu'da feci kaza! Gözyaşlarına boğuldular

    Bolu'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa Önder yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza yerine gelen Önder'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.



    Kaza, saat 11.00 sıralarında, D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Durkan'ın kullandığı 81 DG 373 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı.




    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Gıvan'ın otomobilinde bulunan Mustafa Önder, yola fırladı. Önder, kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Diğer otomobilde bulunan Hasan Durkan ile sürücüler ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.




        YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
        Mustafa Önder'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, bölgeye gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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