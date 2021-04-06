Bolu'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa Önder yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza yerine gelen Önder'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Durkan'ın kullandığı 81 DG 373 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Gıvan'ın otomobilinde bulunan Mustafa Önder, yola fırladı. Önder, kaza yerinde hayatını kaybetti.