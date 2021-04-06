Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika dövdüler! Kaynar su döktüler

Kepez ilçesinde yaşayan 5 yıldır evli olan Emine ve Ahmet Asrav çifti arasında geçen haftalarda tartışma çıtı. Emine Asrav'ın ailesi, tartışmayı öğrenince çiftin boşanmasını istedi.
Asrav çifti ise boşanmak istemediklerini söyledi. Geçen hafta Emine Asrav'ı arayan ağabeyleri, "Son kararın nedir?" diye sordu. Emine Asrav ise boşanmak istemediğini söyleyince ağabeyler Mehmet U. ve Ahmet U., Ahmet Asrav'ın iş yerine gitti. İş yerine girer girmez Asrav'a saldıran kardeşler, tezgahın üzerinden atlayıp, yumruk atmaya başladı.
Ardından demir sandalyeyi alan 2 kişi, Asrav'a vurmaya başladı. Arbede sırasında cam kolonya şişesini alan Mehmet U. ve Ahmet U., Asrav'ın başına vurarak yaraladı. Ardından iş yerindeki bilgisayarın klavyesiyle vurmaya başlayan saldırganlar, son olarak Asrav'ın boynundan sırtına kaynar su döktü.