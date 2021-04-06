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    • Yaşam
    • 06.04.2021 12:43
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    • 06.04.2021 12:45
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    'da boğazına sakız kaçan genç hayatını kaybetti

    'da yaşayan 27 yaşındaki ., dün akşam arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra evde çiğnediği sakız boğazına kaçtı. Fenalaşan Selim K. için ambulans çağrıldı. Selim K.'nın duran kalbi tekrar çalıştırılmasına rağmen kurtarılamadı.

    DHA
    Sakız sonu oldu

    Serdivan'da Selim K., dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra geldiği evde çiğnediği sakızın soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

    KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI
    Gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, kalbi duran Selim K.'ye müdahale ederek kalbini yeniden çalıştırdı.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Yakında bulunan bir özel hastaneye götürülen Selim K., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Selim K.'nin uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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    Haberler Yaşam Sakarya'da boğazına sakız kaçan genç hayatını kaybetti