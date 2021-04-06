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    • 06.04.2021 20:36
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    uyardı: Perşembe gününe dikkat! "Araçlarınızı kapalı yerlere alın..." | RAPORU

    Havalar bir açık bir kapalı giderken ndan flaş bir uyarı geldi. Perşembe günü hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Dr. Özdemir, “Soğuk hava cuma günü de etkili olacak. Pazar günü itibariyle hava sıcaklığı tekrar yükselmeye başlayacak. Perşembe günü beklenen ile ilgili tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanma ihtimalleri ortaya çıkabilir." uyarısında bulundu. İşte o uyarılar ve 5 günlük raporu...

    DHA
    takvim.com.tr
    Meteoroloji uzmanı uyardı! O güne dikkat

    Havalar bir açık bir kapalı giderken Meteoroloji uzmanından flaş bir uyarı geldi.

    Perşembe gününü işaret eden Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyledi. Özdemir rüzgarın şiddetine dikkat çekerek "Çatılardan düşecek parçalarla yaralanma ihtimalleri ortaya çıkabilir." uyarısını yaptı.

    İşte Özdemir'in uyarıları ve 5 günlük hava raporu...
    Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak gerektiğini belirten Dr. Özdemir, "Mart ayı soğuk geçti. Kutuplar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi karlı geçti. Yavaş yavaş bahar ayı gelmeye başladı. Ancak kararsız bir hava durumu devam ediyor. Hava bir gün sıcak, bir gün soğuk olmaya oluyor. Vatandaşlarımızın bu havalara çok dikkat etmesi lazım. Astımı, kalp rahatsızlığı ve kronik rahatsızlığı olanlar bu hava değişiminden etkilenebilir. Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak lazım" ifadelerini kullandı.

    "PERŞEMBE GÜNÜ VATANDAŞLAR ARAÇLARINI KAPALI YERE ALMALI"
    Perşembe günü hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyleyen Dr. Özdemir, "Soğuk hava cuma günü de etkili olacak. Pazar günü itibariyle hava sıcaklığı tekrar yükselmeye başlayacak. Perşembe günü beklenen lodos ile ilgili tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanma ihtimalleri ortaya çıkabilir. Perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yere almaya özen göstermeli. Yine ağaç altlarında bulunmamak lazım. Lodostan ağaçlar hasar görmüş olabilir" dedi.


    Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir

        "LODOSUN ETKİSİYLE SICAKLIK 19- 20 DERECEYİ BULACAK"
        Önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgarlar etkili olacağını belirten Dr. Özdemir, "Perşembe gününe kadar Marmara ve Ege bölgesi kuvvetli lodos olacak. Bu lodosun etkisiyle vatandaşlarımızın tedbirli olması lazım. Yine perşembe gününe kadar doğu bölgelerindeki lodos nedeniyle çığ düşmelerine yaşanabilir. 1 Nisan itibariyle kar lastikleri çıkarıldı. Ancak yine İç Anadolu Bölgesi'nde kar olabilir. Çarşamba günü lodosun etkisiyle sıcaklık 19- 20 dereceyi bulacak. Perşembe günü itibariyle hava soğuyacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Yine Bursa, Sakarya, Balıkesir ve Kütahya'da kar yağışı görülebilir" şeklinde konuştu.

        RAMAZAN'DA HAVALAR ISINACAK
        "Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren havalar ısınmaya başlayacak ve Ramazan'ın ilk gününden itibaren de hava açacak."

        İşte 5 günlük hava raporu:

        7 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

        8 NİSAN PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU
            Haberler Yaşam Meteoroloji uzmanı uyardı: Perşembe gününe dikkat! "Araçlarınızı kapalı yerlere alın..." | HAVA DURUMU RAPORU