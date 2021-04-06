İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe aldı ve yaptıkları çalışmalarla rutin olarak yağ toplayan kişileri tespit etti.
Jandarma ekipleri yetkisi ve lisansı bulunmayan T.Ç., Y.K. ve E.T. isimli kişilerin toplamış olduğu atık yağları, Tuzla'da kırsal alanda bulunan etrafı yüksek saç levhalarla çevrili bir adrese taşıdığını belirledi. Bunun üzerine Jandarma ekipleri atık yağların taşındığı adresi gece gündüz takibe aldı.