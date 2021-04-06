Koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor. Ülke genelinde vaka sayısı 50 bin sınırına dayandı.
Çanakkale'de, 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı bir haftada 348,81'den, 546,77'ye yükseldi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları üzerine Vali İlhami Aktaş başkanlığında koronavirüs tedbirlerini görüşerek, kente yeni kısıtlamalar getirdi.
ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER İÇİN 10 GÜN İZOLE KARARI
Halk pazarında alınan önlemler kapsamında yalnızca sebze ve meyve tezgahları kuruldu. Kolluk kuvvetlerinin açık alanlarda HES kodu sorgulaması yapması ve şehir dışından gelen misafirlerin geldikleri evlerde 10 gün süreyle izole olmaları kararlaştırıldı.
Kentte, 1 Mart'ta kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte vaka sayısındaki artış hızla sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nca geçtiğimiz günlerde açıklanan risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisine yükselen kentte, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 107,29, 6-12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13-19 Mart tarihleri arasında 202,75, 20-27 Mart tarihleri arasında 348,81 ve 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 546,77 olarak gerçekleşti. Son hafta açıklanan vaka sayısıyla Çanakkale, koronavirüs hasta oranında Türkiye dördüncüsü oldu.
PAZARDA YALNIZCA SEBZE VE MEYVE REYONLARI AÇILDI
Alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı. Kentte koronovirüs yayılımını önlemek adına yeni tedbirler alındı. Kentteki pazarlarda yoğunluğu azaltmak için bazı tezgahların farklı gülerde kurulması kararlaştırıldı. Halk pazarlarında sebze meyve gibi satış tezgahlarının salı ve cuma günü kurulması, giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan tezgahların sadece çarşamba günleri kurulması kararlaştırıldı. Pazar yerindeki tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olmasına, pazar yerlerinde giysi denemelerinin yapılmaması ve bu nedenle giysi deneme kabinlerinin kaldırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bugün kurulan halk pazarında yalnızca sebze ve meyve tezgahları açıldı. Pazaryerinin daha sakin olduğu görüldü.
'ESNAF DA VATANDAŞ DA ALINAN TEDBİRLERDEN MEMNUN'
Pazar esnafı Irmak Özdemir, "Alınan tedbirler sağlımız için büyük katkı sağlayacak. Çünkü her şey maddiyat değil. Hepimiz sağlığımızın yanında ekmek paramızı kazanmak için çabalıyoruz. İnşallah bu alınan tedbirler hayırlısı olur. Alınan kararları ve tedbirleri yerinde buluyorum. Bugün Salı olduğu için sebze, meyve, gıda, zeytin, peynir gibi benzeri yiyecek grupları tezgahlarını açtı. Züccaciye, oyuncak, giysi ise çarşamba günü açılacak" dedi.