PAZARDA YALNIZCA SEBZE VE MEYVE REYONLARI AÇILDI

Alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı. Kentte koronovirüs yayılımını önlemek adına yeni tedbirler alındı. Kentteki pazarlarda yoğunluğu azaltmak için bazı tezgahların farklı gülerde kurulması kararlaştırıldı. Halk pazarlarında sebze meyve gibi satış tezgahlarının salı ve cuma günü kurulması, giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan tezgahların sadece çarşamba günleri kurulması kararlaştırıldı. Pazar yerindeki tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olmasına, pazar yerlerinde giysi denemelerinin yapılmaması ve bu nedenle giysi deneme kabinlerinin kaldırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bugün kurulan halk pazarında yalnızca sebze ve meyve tezgahları açıldı. Pazaryerinin daha sakin olduğu görüldü.





'ESNAF DA VATANDAŞ DA ALINAN TEDBİRLERDEN MEMNUN'

Pazar esnafı Irmak Özdemir, "Alınan tedbirler sağlımız için büyük katkı sağlayacak. Çünkü her şey maddiyat değil. Hepimiz sağlığımızın yanında ekmek paramızı kazanmak için çabalıyoruz. İnşallah bu alınan tedbirler hayırlısı olur. Alınan kararları ve tedbirleri yerinde buluyorum. Bugün Salı olduğu için sebze, meyve, gıda, zeytin, peynir gibi benzeri yiyecek grupları tezgahlarını açtı. Züccaciye, oyuncak, giysi ise çarşamba günü açılacak" dedi.