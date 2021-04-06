BİR HAYAT 20 MİLYON TL

Antalya'da bir tür kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi (SMA Tip-1) ile mücadele eden 6.5 aylık Sonalp Arel Özbey'in yurt dışında tedavi olabilmesi için 20 milyon lira gerekiyor. Ev hanımı 31 yaşındaki Dilek Özbey, oğlunun tedavisi için Macaristan'a başvuru yaptı. Özbey'in başvurusu olumlu sonuçlandı. Arel'in Macaristan'daki tedavisi için yaklaşık 20 milyon liralık bir tutara ihtiyaç var. Dünyanın en pahalı tedavisi olarak bilinen gen tedavisinin Arel 2 yaşını doldurmadan ve kasları erimeden uygulanması gerekiyor. Bu nedenle anne Dilek Özbey tarafından 20 milyon liralık tutarın toplanması için sosyal medyada bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katılmak isteyenler 'areleumutol' adlı Instagram hesabından ve 'www. areleumutol.com' internet sitesinden ulaşacakları hesap numaraları üzerinden destek verebiliyor.