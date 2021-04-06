Bursa'da İcra Müdürlüğü'nde Müdür Vekili Zübeyde A. 3'üncü bir kişinin hesabına 219 bin TL havale etti. İhbar üzerine gözaltına alınan genç kadın, "Mecbur kaldığım için parayı kısa bir süreliğine havale ettim. Daha sonra yerine koyacaktım" dedi. Ancak yine de hapse gönderildi.
CORONAİRÜS'E 193 KURBAN DAHA
Türkiye'de dün 245 bin 496 test yapıldı. 42 551 kişinin testi pozitif çıktı. Yoğun bakımda tedavi gören 193 hasta, can verdi. İyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bini aştı.
KALBİNE TEK BIÇAK!
Kadın cinayetleri arasında dün rol değişimi vardı. Henüz evliliklerinin ikinci yılını birkaç gün önce kutlamışlardı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Burhan K. (28) ile M.K. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Burhan K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Burhan K, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.K, ilk sorgusunda çok pişman olduğu bir anlık öfke nedeniyle bıçakladığını itiraf etti.