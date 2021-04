SÜVEYŞ ŞANSI

Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta "The Ever Given" isimli yük gemisinim karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olduğu suçmalarıyla karşı karşıya kalan Mısır'ın ilk kadın kaptanı Marwa Elselehdar suçlamalara isyan etmişti. Ancak şimdi şansı döndü. Yaşadığı bu olay sonrası Hollywood'dan film teklifi alan Marwa Elselehdar'a, bir Rus Oligark da ulaştı. Adı gizli tutulan Rus zengin işadamının, dev yatı için Elselehdar'ın kaptan olmasını istedi.