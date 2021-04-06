Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da İcra Müdürlüğü'nde Müdür Vekili de A. icrayı kendisi için yaptı (Yaşam haberleri)

    'da İcra Müdürlüğü’nde Müdür Vekili de A. 3’üncü bir kişinin hesabına 219 bin TL havale etti. İhbar üzerine gözaltına alınan genç kadın, “Mecbur kaldığım için parayı kısa bir süreliğine havale ettim. Daha sonra yerine koyacaktım” dedi. Ancak yine de hapse gönderildi.

    İcrayı kendisi için yaptı

    Bursa'da İcra Müdürlüğü'nde Müdür Vekili Zübeyde A. 3'üncü bir kişinin hesabına 219 bin TL havale etti. İhbar üzerine gözaltına alınan genç kadın, "Mecbur kaldığım için parayı kısa bir süreliğine havale ettim. Daha sonra yerine koyacaktım" dedi. Ancak yine de hapse gönderildi.

    CORONAİRÜS'E 193 KURBAN DAHA
    Türkiye'de dün 245 bin 496 test yapıldı. 42 551 kişinin testi pozitif çıktı. Yoğun bakımda tedavi gören 193 hasta, can verdi. İyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bini aştı.

    KALBİNE TEK BIÇAK!
    Kadın     cinayetleri arasında dün rol değişimi vardı. Henüz evliliklerinin ikinci yılını birkaç gün önce kutlamışlardı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Burhan K. (28) ile M.K. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Burhan K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Burhan K, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.K, ilk sorgusunda çok pişman olduğu bir anlık öfke nedeniyle bıçakladığını itiraf etti.

        LONDRA YOLCUSU
        Son 2 yıldır katıldığı uluslararası yarışmalarda onlarca ödül elde eden Kaan Baydemir'in geleceği zirvede... 2017 yılından itibaren piyona çaldığını, son 2 yıldır da aktif olarak yarışmalara katıldığını anlatan 7 yaşındaki Kaan Baydemir, "Benim hedeflerimden bir tanesi London College of Music sınavına katılacağım. Bu sınavı kazanırsam diplomam olacak ve bu da benim kariyerim için çok önemli olacak" dedi. Baydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konser vermesi için Külliye'ye davet ettiğini belirtti.

        GÖKDELENDE SKANDAL
        Dubai'de bir gökdelenin balkonunda 15 kadının çırılçıplak görüntülenmesi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni karıştırdı. Skandal görüntülerin ardından kadınlar gözaltına alındı. Reklam filmini çeken ajans yetkilileri de tutuklandı.

        AKLİ DENGESİ YERİNDE Mİ!
        Sosyal medyadan Türk bayrağına, Atatürk ve vahşice katledilen Özgecan'a hakaret içerikli söylemlerde bulunan A.Ş., akli dengesi araştırılacak. Hastaneye sevk edilen kişinin raporu önümüzdeki hafta çıkacak.

            İŞTE SALDA FARKI
            Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması sonrası daha fazla ilgi gördü. Gelen ziyaretçilerin sağlığa faydası olduğu gerekçesiyle çamur banyosu yaptığı gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı15 Ekim'de gölü ziyaretçilere kapadı. Bu sürede çamur çukurları kendiliğinden kapandı.

            BİR HAYAT 20 MİLYON TL
            Antalya'da bir tür kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi (SMA Tip-1) ile mücadele eden 6.5 aylık Sonalp Arel Özbey'in yurt dışında tedavi olabilmesi için 20 milyon lira gerekiyor. Ev hanımı 31 yaşındaki Dilek Özbey, oğlunun tedavisi için Macaristan'a başvuru yaptı. Özbey'in başvurusu olumlu sonuçlandı. Arel'in Macaristan'daki tedavisi için yaklaşık 20 milyon liralık bir tutara ihtiyaç var. Dünyanın en pahalı tedavisi olarak bilinen gen tedavisinin Arel 2 yaşını doldurmadan ve kasları erimeden uygulanması gerekiyor. Bu nedenle anne Dilek Özbey tarafından 20 milyon liralık tutarın toplanması için sosyal medyada bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katılmak isteyenler 'areleumutol' adlı Instagram hesabından ve 'www. areleumutol.com' internet sitesinden ulaşacakları hesap numaraları üzerinden destek verebiliyor.

            SÜVEYŞ ŞANSI
            Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta "The Ever Given" isimli yük gemisinim karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olduğu suçmalarıyla karşı karşıya kalan Mısır'ın ilk kadın kaptanı Marwa Elselehdar suçlamalara isyan etmişti. Ancak şimdi şansı döndü. Yaşadığı bu olay sonrası Hollywood'dan film teklifi alan Marwa Elselehdar'a, bir Rus Oligark da ulaştı. Adı gizli tutulan Rus zengin işadamının, dev yatı için Elselehdar'ın kaptan olmasını istedi.

                EGSELSİZ!
                Antalya'da                 yaşayan İbrahim Sel (41), kilolarına dur diyemedi. 8 yıl önce 135 kiloya kadar yükseldi. Arkadaşları tarafından 'Dombili' diyerek dalga geçildi. Merdiven bile inip çıkamayacak hale gelince zayıflamaya karar verdi. Tüp mide ameliyatını reddeden İbrahim Sel bol bol egzersiz yaptı, yediğine içtiğine dikkat etti. 7 yıllık mücadelesinin sonunda ise 135'ten 76 kiloya indi. Ardından vücut geliştirme ve fitness'a yöneldi. 40-44 yaş klasik vücut geliştirme açık siklet kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti! "Hedefim Milli Takım'a girmek" dedi.

                DUMAN OLDU
                Kastamonu'da yaşayan Mustafa Duman (32), 6 yıl önce sosyal medyadan tanıştığı Ayşe isimli kadınla kaçarak evlendi. Ancak genç kadın, evlendikleri gün ailesiyle İstanbul'a gitti. Karısını her yerde arayan Duman, evine gelen boşanma dilekçesiyle şoka girdi. 1 gün evli kaldığı Ayşe'ye her ay 700 lira nafaka ödediğini söyledi. "Devletimden yardım istiyorum. Boşayın beni" dedi.

                ŞİMDİ REKLAMLAR
                Trabzon'da yaşayan lise öğrencisi Mustafa Mert Topal (17), Apple'ın reklam yüzü ilanına başvuru yaptı. Olumlu yanıt aldı. ABD'nin Californiya eyaletinde yapılacak reklam çekimlere geri sayıma başladı. 20 Nisan'da ABD'ye gideceğini söyleyen Topal, "İngilizce yazışmalara çeviriyle karşılık verdim. 4 ay orada kalacağım" diyerek mutluluğunu anlattı.

                    PİDE BÖYLE DENEDİ!
                    Aydın Yenipazar'daki Büyük Menderes Köprüsü 7 ay önce yıkıldı. Yenisinin inşasına başlandı. Pideci Ahmet Karayer'in işleri azaldı. Karayer ise çareyi drone'da aradı. Müşterilerine drone ile pide yolladı. Karayer, şu açıklamayı yaptı: "Bir kilometre uzaklıktaki müşterilerimize drone ile pide servisi yapıyoruz. Amacımız pideci esnafımıza ve pidelerimizden vazgeçemeyen müşterilerimize destek vermek. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına dikkat çekerek bir an önce pandemiden kurtulup eski günlerimize dönmek..."
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Haberler Yaşam Bursa'da İcra Müdürlüğü'nde Müdür Vekili Zübeyde A. icrayı kendisi için yaptı (Yaşam haberleri)