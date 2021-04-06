Baba para vermeyince kız şikayetçi oldu! 18 yaşındaki Sude Ç, geleceği için mahkemeye başvurdu

Babamın İstanbul'un merkezinde 26 bin metrekarelik kapalı alanda bir fabrikası var. Doktor olabilmek için babama dava açmak zorunda kaldım. Babamı da annemi de çok seviyorum, ikisinin arasında cezalandırılmak istemiyorum. Doktor olup, ülkeme faydalı bir genç olmak istiyorum. Türk adaletinin gereğini yapacağına inanıyorum."