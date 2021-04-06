Baba para vermeyince kız şikayetçi oldu! 18 yaşındaki Sude Ç, geleceği için mahkemeye başvurdu

İstanbul'da tıp fakültesinde eğitim gören 18 yaşındaki Sude Ç, geleceği için mahkemeye başvurdu…
Genç kız, boşanma davası açan annesiyle görüştüğü için 'eğitim masrafını' karşılamadığını öne sürdüğü iş insanı babası Tuncay Ç.'ye açtığı dava ardından, "Doktor olabilmek için babama dava açmak zorunda kaldım, babamı da annemi de çok seviyorum, ikisinin arasında cezalandırılmak istemiyorum. Doktor olup ülkeme faydalı bir genç olmak istiyorum. Türk adaletinin gereğini yapacağına inanıyorum" dedi.
ÜLKEME FAYDALI OLMALIYIM
Babasının Türkiye'nin gizli zenginlerinden biri olduğunu öne süren Sude Ç., şöyle konuştu: