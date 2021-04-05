Balıkesir'de dün sabah 35 yaşındaki Emrah Kayadelen, 2 çocuk annesi 28 yaşındaki eşi Seda Kayadelen'in telefonunu eline geçirdi. Genç adam, telefonun mesaj bölümünde eşinin başka bir erkekle mesajlaştığını görünce öfkelenmeye başladı. Çift arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Gözü dönmüş koca, eline geçirdiği bıçakla eşine saldırdı. Seda Kayadelen, vücudunun 5 ayrı yerinden ağır şekilde yaralandı.
SAKLANAMADI
Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Olay sonrası polisler, kaçan Emrah Kayadelen'in yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler, katili saklandığı yerde suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.
Katil Emrah Kayadelen
SAKLANAMADI
Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Olay sonrası polisler, kaçan Emrah Kayadelen'in yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler, katili saklandığı yerde suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.
Katil Emrah Kayadelen