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    Yer: ... 35 yaşındaki adam eşini 5 ayrı yerinden bıçaklayarak katletti

    'de , eşi Seda’nın başka bir erkekle mesajlaştığını öğrendi. 5 ayrı yerinden bıçaklayarak katletti. Ekipler, katili saklandığı yerde suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

    Atakan Irmak
    Kayadelen acı
    Balıkesir'de dün sabah 35 yaşındaki Emrah Kayadelen, 2 çocuk annesi 28 yaşındaki eşi Seda Kayadelen'in telefonunu eline geçirdi. Genç adam, telefonun mesaj bölümünde eşinin başka bir erkekle mesajlaştığını görünce öfkelenmeye başladı. Çift arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Gözü dönmüş koca, eline geçirdiği bıçakla eşine saldırdı. Seda Kayadelen, vücudunun 5 ayrı yerinden ağır şekilde yaralandı.

    SAKLANAMADI
    Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Olay sonrası polisler, kaçan 'in yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler, katili saklandığı yerde suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.


    Katil Emrah Kayadelen



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    Haberler Yaşam Yer: Balıkesir... 35 yaşındaki adam eşini 5 ayrı yerinden bıçaklayarak katletti