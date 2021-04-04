Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi.





Edinilen bilgiye göre, bir kişi, kucağındaki küçük yaştaki erkek çocukla birlikte sokakta ilerlerken eşi olduğu iddia edilen bir kadın ile tartışmaya girdi.