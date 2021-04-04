İstanbul Küçükçekmece'de skandal bir olay yaşandı. Bir kişi, sokak ortasında eşi olduğu iddia edilen kadını çocuğunun gözü önünde darbetti.
Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir kişi, kucağındaki küçük yaştaki erkek çocukla birlikte sokakta ilerlerken eşi olduğu iddia edilen bir kadın ile tartışmaya girdi.
YUMRUKLAR SAVURDU
Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen adam, sokak ortasında yumruklar savurarak kadını darp etti.
KADINA UYGULANAN ŞİDDET CEP TELEFONU KAMERASINDA
Öfkeli adamın kucağındaki küçük çocuğun çığlıklarına ve ağlamasına aldırış etmeden kadına saldırdığı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.