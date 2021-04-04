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    • 05.04.2021 02:23
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    ’de sokak ortasında ! Çocuğunun gözü önünde...

    Son dakika haberi... in adresi bu kez ... ’de bir kişi, sokak ortasında eşi olduğu iddia edilen kadını çocuğunun gözü önünde darbetti.

    Küçükçekmece'de kadına şiddet!

    İstanbul Küçükçekmece'de skandal bir olay yaşandı. Bir kişi, sokak ortasında eşi olduğu iddia edilen kadını çocuğunun gözü önünde darbetti.

    Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi.


    Edinilen bilgiye göre, bir kişi, kucağındaki küçük yaştaki erkek çocukla birlikte sokakta ilerlerken eşi olduğu iddia edilen bir kadın ile tartışmaya girdi.

    YUMRUKLAR SAVURDU
    Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen adam, sokak ortasında yumruklar savurarak kadını darp etti.

    KADINA UYGULANAN ŞİDDET CEP TELEFONU KAMERASINDA
    Öfkeli adamın kucağındaki küçük çocuğun çığlıklarına ve ağlamasına aldırış etmeden kadına saldırdığı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Görüntülerde kadının çocuğu adamın kucağından almaya çalıştığı görülürken sinirli adamın ise yumruklar savurarak kadını darp ettiği görülüyor.

        Olay sonrası şiddete maruz kalan kadının küçük çocuk ile birlikte kocası olduğu iddia edilen şahısla beraber olay yerinden ayrıldığı görüldü.

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