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    25 gündür kayıp olan Gülten Yıldırım'ın annesinden çağrı: Kızımı bulun

    'ta yaşayan 37 yaşındaki Gülten Yıldırım'dan 25 gündür haber alınamıyor... Genç kadının annesi , ekiplere çağrı yaptı: Kızımı bulun

    Yıldırım çağrı
    'ta yaşayan Gülten Yıldırım (37), 5 yıl evli kaldığı K.K.'den geçen yıl 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşandı. Anne ve babasının evine yerleşen 37 yaşındaki Gülten Yıldırım, 10 Mart akşamı annesi ile gece geç saatlere kadar televizyon izledi. E

    rtesi gün ise kızının yatağında olmadığını fark etti. Aile üyelerinin tüm aramalarına rağmen Gülten Yıldırım bulunamadı. Kayıp ihbarı veren Yıldırım ailesi, 25 gündür elleri telefonda gözleri kapıda kayıp Gülten'den haber bekliyor.




    Gözü yaşlı anne, "Kızımı gören, duyan kim varsa Allah rızası için bize haber versin" dedi.
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    Haberler Yaşam 25 gündür kayıp olan Gülten Yıldırım'ın annesinden çağrı: Kızımı bulun