Samsun Çatalarmut'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti.
Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Servis şoförü Dursun A., alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu araç alım satım işi yapan Mevlüt Ceylan ve akrabası Ümmet Ceylan'la tartıştı.
SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Kavgaya dönüşen tartışmanın ardından Dursun A., yanındaki tabanca ile ateş açtı.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Vücuduna isabet eden kurşunlarla Mevlüt Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti, Ümmet Ceylan ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.