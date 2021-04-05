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    • 05.04.2021 19:42
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    • 05.04.2021 20:00
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    'da alacak verecek kavgası kanlı bitti!

    'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti. Dursun A. isimli şahıs alacak meselesinden husumetli olduğu 'ı silahla vurarak öldürdü.

    Alacak verecek kavgası kanlı bitti!

    Samsun Çatalarmut'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti.

    Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Servis şoförü Dursun A., alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu araç alım satım işi yapan Mevlüt Ceylan ve akrabası Ümmet Ceylan'la tartıştı.

    SİLAHLA ATEŞ AÇTI
    Kavgaya dönüşen tartışmanın ardından Dursun A., yanındaki tabanca ile ateş açtı.

    1 ÖLÜ 1 YARALI
    Vücuduna isabet eden kurşunlarla Mevlüt Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti, Ümmet Ceylan ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı Ümmet Ceylan, ilk müdahalelerinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Mevlüt Ceylan'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        YAKALANDI
        Olayın ardından kendisine ait servis aracıyla kaçan Dursun A., Cinayet Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu kısa sürede Atakum ilçesinde yakalandı.

        Şüpheli, alınan doktor raporunun ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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