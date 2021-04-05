SON DAKİKA: Ataşehir'de feci son! Yolun karşısına geçmek isterken can verdi



TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Genç kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.