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    • 06.04.2021 08:58
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    • 06.04.2021 09:20
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    'nin en meşhur dolandırıcılarından hayatını kaybetti! Cenazesine 20 kişi katıldı

    'de 1980'li yıllara damga vuran fötr şapkasıyla ve çift kapı yöntemiyle bilinen Dolandıcı Raki lakaplı Güney Zobu 82 yaşında hayatını kaybetti. Zobu'nun 'nda kılınan cenaze namazına sadece 20 kişi katıldı.

    Dolandırıcı Raki öldü! Cenazede dikkat çeken kare

    Güney Zobu; General Hasan Rıza Zobu'nun torunu, Moskova Büyükelçisi Şemsettin Zobu'nun oğlu, işadamı Kuzey Zobu'nun ağabeyi, oyuncu Melike Zobu'nun da babasıydı. Ancak onu ünlü yapan akrabaları değil bizzat kendisiydi. 1980'li yıllarda dolar taşımanın yasak olduğu günleri, kendi yoluyla kazanç kapısına dönüştürmüştü. 'Sülün Osman' lakaplı Osman Ziya Sülün'den sonra ülkenin en büyük dolandırıcısı olarak anılıyordu. Hedefinde, kaçak yollardan döviz almak isteyen milyonerler vardı.

    EN BİLİNDİK DOLANDIRMA YÖNTEMİ
    Şık kıyafetleri, elinden düşürmediği purosu ile 'keriz' dediği milyonerlerle lüks otellerde buluşup pazarlık yapardı. Seçtiği otellerin özellikle iki giriş-çıkışı olması ilk tercihiydi. 'Çift kapı' diye adlandırılan bu dolandırıcılık yöntemi daha sonra moda oldu. Raki, buluştuğu kişiye çok ucuzdan dolar satacağını söyler, parasını aldıktan sonra otelin arka kapısından sırra kadem basardı. Dolandırılan kişiler, döviz kaçakçısı damgası yememek için polise de gidemezdi.

    SUBAY KILIĞINA GİRDİ DEMİREL'LE SOHBET ETTİ
    ABD 6. Filosu'nun İstanbul'a gelişini fırsat bilmişti. Bulduğu ABD subayı üniformasıyla o dönemin ünlü otellerini mesken tuttu. Bir otelde karşılaştığı o dönemin ünlü siyasetçisi Süleyman Demirel'le de bir ABD subayı gibi sohbet etti. Demirel'in sohbet ettiği kişinin Raki olduğu anlaşılınca günlerce gazetelere konu oldu.

        KANSER VE KOAH HASTASIYDI
        Güney Zobu yaşı ilerleyince kendini 'emekli' etti. Son yıllarını 42 yıllık hayat arkadaşı Hale Zobu ile birlikte Tuzla'daki evinde geçirdi. Kanser ve KOAH hastalığı iyice ilerlemişti. Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

        KİTABI YAZILACAK
        Güney Zobu için dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazesinde sadece 20 kişi vardı. Eşinin ardından gözyaşı döken Hale Zobu, "22 yaşında Güney'e aşık oldum. 2 kızımız dünyaya geldi. Onun 2 kızı daha vardı. Kimse arkasından küfür etmezdi. Çok renkli bir kişiliğe sahipti. Kızım babasının kitabını hazırlayacak" dedi.
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        Haberler Yaşam Türkiye'nin en meşhur dolandırıcılarından Dolandırıcı Raki hayatını kaybetti! Cenazesine 20 kişi katıldı