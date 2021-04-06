EN BİLİNDİK DOLANDIRMA YÖNTEMİ

Şık kıyafetleri, elinden düşürmediği purosu ile 'keriz' dediği milyonerlerle lüks otellerde buluşup pazarlık yapardı. Seçtiği otellerin özellikle iki giriş-çıkışı olması ilk tercihiydi. 'Çift kapı' diye adlandırılan bu dolandırıcılık yöntemi daha sonra moda oldu. Raki, buluştuğu kişiye çok ucuzdan dolar satacağını söyler, parasını aldıktan sonra otelin arka kapısından sırra kadem basardı. Dolandırılan kişiler, döviz kaçakçısı damgası yememek için polise de gidemezdi.